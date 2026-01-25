México bajo cero: Tercera tormenta invernal y aire ártico azotan el norte del país

La interacción de dos frentes fríos y un río atmosférico provocará nevadas, lluvias intensas y temperaturas de hasta -10 °C en varios estados este fin de semana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/01/2026 06:15 AM.
En México y editada el 24/01/2026 11:44 PM.