Morena lanza "Escuela Municipalista" para unificar la gestión en 800 ayuntamientos

Con la meta de estandarizar la forma de gobernar a nivel local, el partido Morena inauguró formalmente la Escuela Municipalista. Este proyecto busca capacitar a los ediles de los más de 800 municipios bajo sus siglas, garantizando que las políticas públicas de la llamada "Cuarta Transformación" se apliquen con el mismo criterio en todo el país.
El evento de lanzamiento se llevó a cabo en Oaxtepec, Morelos, donde una primera generación de 100 presidentas y presidentes municipales comenzó su formación técnica en áreas críticas para la ciudadanía.
La dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, destacó que esta iniciativa no es un esfuerzo aislado, sino un plan de largo plazo para vincular estrechamente al partido con sus administraciones. Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, subrayó que la confianza ciudadana depende de que los principios de honestidad se reflejen en el día a día de la gestión municipal.
La capacitación se divide en seis áreas estratégicas de atención prioritaria: