Morena lanza "Escuela Municipalista" para unificar la gestión en 800 ayuntamientos

El programa arrancó en Morelos con el objetivo de capacitar a alcaldes en austeridad, manejo de presupuesto y servicios básicos eficientes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/01/2026 08:21 AM.
En México y editada el 26/01/2026 08:24 AM.