Salomón Jara supera la revocación de mandato con el 58% de apoyo en Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, recibió el respaldo de la mayoría de los votantes en el ejercicio de Revocación de Mandato celebrado este fin de semana. Según los datos más recientes del Sistema de Cómputos, el 58.05% de los ciudadanos participantes votaron por ratificar su gestión, mientras que el 39.05% se manifestó a favor de su salida del cargo por pérdida de confianza.
Con corte a las 09:22 horas de este 26 de enero, se ha contabilizado el 93.03% de las actas, sumando un total de 876 mil 885 votos emitidos en todo el estado.A pesar del respaldo mayoritario, la consulta no tendrá efectos legales vinculantes, ya que la participación ciudadana se situó en un 29.9%, por debajo del 40% requerido por la ley para obligar a un cambio de gobierno.
Un dato relevante en el análisis de las urnas es la comparación con los comicios donde Jara resultó electo:
Finalmente, el mandatario subrayó que el resultado no debe verse como un "triunfo político" o "logro personal", sino como un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía oaxaqueña.