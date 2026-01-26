Salomón Jara supera la revocación de mandato con el 58% de apoyo en Oaxaca

...

Con el 93% de las actas computadas, el gobernador asegura la continuidad de su gestión, aunque la participación ciudadana no alcanzó el umbral para hacer la consulta vinculante.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/01/2026 09:19 AM.
En México y editada el 26/01/2026 09:24 AM.