Sheinbaum y Américo Villarreal consolidan alianza: Tamaulipas recibirá impulso histórico en vivienda

La reciente gira de dos días de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por Tamaulipas ha dejado una hoja de ruta clara para el desarrollo del estado. El gobernador Américo Villarreal Anaya calificó el encuentro como un éxito institucional que garantiza certidumbre y recursos federales para infraestructura, salud y programas sociales.
Durante la transmisión de su programa "Diálogos con Américo", el mandatario estatal detalló los compromisos alcanzados que buscan abatir rezagos históricos en la entidad.Salud: Infraestructura de vanguardia
Uno de los pilares de la visita fue la supervisión de la red hospitalaria en la zona sur:
Tamaulipas se ha convertido en el referente nacional del programa Viviendas para el Bienestar. Con 80 mil unidades asignadas y en proceso de construcción, el estado planea reducir en un 65% su déficit habitacional.
En términos de apoyo directo, se confirmó que:
En el ámbito comercial, la inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo reafirma a esta frontera como el puerto terrestre más importante de América Latina. Este complejo estratégico está diseñado para potenciar la competitividad de Tamaulipas en el comercio internacional y fortalecer la economía de escala en la región norte.
El gobernador Villarreal concluyó que estos proyectos se rigen bajo el concepto de "humanismo mexicano", priorizando el bienestar de las personas y la reducción de la pobreza extrema a través de la colaboración estrecha con el Gobierno Federal.