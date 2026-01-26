Sheinbaum y Américo Villarreal consolidan alianza: Tamaulipas recibirá impulso histórico en vivienda

La visita presidencial asegura la construcción de 80 mil viviendas y la conclusión de hospitales clave en Tampico y Ciudad Madero.

Autor Xavier Rivera Martinez el 26/01/2026 09:30 AM.
En México