De la suerte al terror: Ganadora de rifa de la Lotería Nacional es amenazada por el narco

Lo que comenzó como un golpe de fortuna el 15 de septiembre de 2024, se ha transformado en una pesadilla de inseguridad para una ciudadana mexicana. Esperanza, ganadora del sorteo especial 291 de la Lotería Nacional, denunció que ha sido obligada a abandonar la vivienda que recibió como premio luego de sufrir el acoso y las amenazas de un grupo armado que reclama el inmueble como propio.
La propiedad, valuada en más de 3.4 millones de pesos y ubicada en el exclusivo fraccionamiento Huerta de Peña, en Tlaquepaque, Jalisco, fue entregada a la ganadora por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) en diciembre de 2024. Sin embargo, la seguridad jurídica prometida por el Estado fue insuficiente ante la presión del crimen organizado.El retorno del "antiguo dueño"
La situación escaló en abril de 2025. Según el testimonio de la afectada para N+, individuos identificados como los "antiguos dueños" intentaron irrumpir en la casa utilizando cerrajeros y herramientas. Pese a que el blindaje de la puerta evitó el ingreso, las amenazas directas no se hicieron esperar: "No te metas en esto, esa propiedad es mía y la voy a recuperar", fue la advertencia que recibió Esperanza.
Investigaciones revelan que el inmueble perteneció a José Gabriel Zúñiga Ovalle, alias "El Delta", líder del Cártel de la Laguna vinculado a los Beltrán Leyva. Aunque la propiedad pasó por un proceso legal de extinción de dominio —donde se determinó que fue adquirida con recursos ilícitos—, Zúñiga Ovalle volvió a reclamarla tras recuperar su libertad recientemente.Un premio que pone en riesgo la vida
El caso pone en entredicho la política gubernamental de rifar bienes incautados a la delincuencia. Esperanza señala que, aunque posee el documento que la acredita como ganadora, nunca recibió las escrituras oficiales, lo que la dejó en un limbo legal y vulnerable ante las represalias.
Ante el peligro inminente, la ganadora ha tomado una decisión contundente: