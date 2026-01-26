De la suerte al terror: Ganadora de rifa de la Lotería Nacional es amenazada por el narco

...

Esperanza ganó una casa de 3.4 millones de pesos incautada al crimen organizado; ahora, el antiguo dueño reclama la propiedad y la familia teme por su vida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/01/2026 08:57 AM.
En México y editada el 26/01/2026 09:04 AM.