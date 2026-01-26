Suprema Corte da marcha atrás: Ministros rechazan camionetas de lujo tras críticas por austeridad

El ministro presidente Hugo Aguilar anunció que no utilizarán los vehículos blindados recién adquiridos, medida que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una "visión distinta para la gente".

