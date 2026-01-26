Suprema Corte da marcha atrás: Ministros rechazan camionetas de lujo tras críticas por austeridad

Tras una serie de críticas por la adquisición de nueve camionetas de lujo tipo Jeep, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió revertir la medida. En un ejercicio de autocrítica y diálogo interno, el máximo tribunal optó por no hacer uso de los vehículos blindados para alinearse con la política de austeridad republicana.
El ministro presidente, Hugo Aguilar, explicó que la compra original se basó en recomendaciones técnicas de seguridad, ya que el blindaje de las unidades anteriores (modelos 2019-2021) estaba vencido y los vehículos presentaban un fuerte deterioro.
Sin embargo, tras evaluar el clima social y la ausencia de amenazas activas contra los ministros, se tomaron las siguientes determinaciones:
La decisión generó posturas encontradas dentro de la llamada Cuarta Transformación: