Vicealmirante detenido envía carta a Sheinbaum: denuncia "fabricación de culpables"

En un hecho que pone bajo la lupa los procesos internos de las Fuerzas Armadas, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una carta formal a la presidenta Claudia Sheinbaum. En el documento, fechado este 26 de enero de 2026, el exmando naval denuncia graves irregularidades en su detención y solicita una revisión exhaustiva de su caso para evitar lo que califica como una injusticia.
Farías Laguna fue capturado el pasado 2 de septiembre de 2025 en las oficinas de la Marina en Salina Cruz, Oaxaca. Se le acusa de delincuencia organizada relacionada con el contrabando de combustible, conocido como "huachicol fiscal".Los puntos clave de la denuncia
A través de su misiva, el vicealmirante —quien acumuló 33 años de servicio— expone los siguientes argumentos:
Este reclamo surge apenas cuatro días después de que el actual Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, confirmara públicamente la separación del servicio de Manuel Roberto y de su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna.
Según el titular de la Semar, ambos mandos están bajo proceso legal y cuentan con un plazo de 15 días para presentar recursos de revisión tras su baja. El caso ha desatado un debate jurídico sobre la legalidad de retirar a militares de sus cargos y prestaciones antes de que un juez los declare culpables.
Mientras tanto, Farías Laguna permanece recluido en el Altiplano, a la espera de que la Presidencia o el Poder Judicial respondan a su petición de justicia en un caso que involucra delitos de alto impacto y a las cúpulas del poder naval.