Vicealmirante detenido envía carta a Sheinbaum: denuncia "fabricación de culpables"

Desde el penal del Altiplano, Manuel Roberto Farías Laguna solicita la intervención de la Presidenta para revisar su proceso por presunto robo de hidrocarburos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/01/2026 08:45 AM.
En México y editada el 26/01/2026 08:57 AM.