Plan Maestro de Salud 2026: Inversión histórica de 50 mil mdp para 24 nuevos hospitales

En un esfuerzo por garantizar el derecho a la salud, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión superior a los 50 mil millones de pesos destinada a la construcción de 24 nuevos hospitales este año. Este ambicioso plan no solo contempla nueva infraestructura, sino también la adquisición masiva de equipo médico para optimizar los centros de salud que ya están en operación.
Por su parte, el director del ISSSTE, Martí Batres, presentó el Programa de Obras para 2026, el cual incluye más de 200 frentes de acción. El objetivo central es acercar los servicios médicos a los derechohabientes y reducir drásticamente los tiempos de espera. Batres enfatizó que los esfuerzos se concentrarán en:
Estas herramientas se distribuirán estratégicamente en 26 estados, beneficiando a 27 Unidades de Medicina Familiar y 96 hospitales, cubriendo desde la entrega hasta la puesta en marcha inmediata.
Para reforzar la atención primaria, Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, informó sobre una inversión de 4 mil 600 millones de pesos. A través del programa "La Clínica es Nuestra", se ejecutaron 42 mil acciones de mejora que incluyen: