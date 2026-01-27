Rosario Piedra defiende gestión en la CNDH frente a reclamos por "maquillaje" de cifras

En una sesión marcada por la confrontación, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, presentó su informe anual ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Durante su intervención, Piedra sostuvo que la institución ha dejado atrás su etapa "testimonial" para convertirse en un ente proactivo que, según sus cifras, ha logrado reducir las quejas por abusos a los derechos fundamentales.
La ombudsperson destacó que durante 2025 el organismo brindó atención a 730 familiares de personas desaparecidas y realizó 545 operativos de acompañamiento, rechazando tajantemente que la CNDH haya sido omisa ante la crisis de desapariciones en el país.
La presentación del informe detonó fuertes críticas por parte de las bancadas de oposición, quienes cuestionaron la autonomía y la veracidad de los datos presentados: