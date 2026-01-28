Claudia Sheinbaum confirma suministro de combustible a Cuba y anuncia tramo del Tren El Insurgente

Durante su reciente encuentro con la prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso fin a las especulaciones sobre la supuesta interrupción del suministro de combustible a Cuba. La mandataria calificó como una "interpretación" de los medios la noticia de una cancelación y explicó que el flujo de petróleo opera bajo dos esquemas distintos.
Sheinbaum detalló que México mantiene una postura de solidaridad internacional mediante ayuda humanitaria directa. No obstante, precisó que también existen compromisos comerciales a través de Pemex:
Por otro lado, la mandataria abordó la crisis de violencia de género tras el caso de Stephany Carmona. Aseguró que se implementará una estrategia de "cero impunidad" y se reforzarán las áreas de atención dentro de las Fuerzas Armadas para que las denuncias de acoso y hostigamiento sean atendidas antes de que escalen a tragedias.
En otros temas relevantes: