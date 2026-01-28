Claudia Sheinbaum confirma suministro de combustible a Cuba y anuncia tramo del Tren El Insurgente

La presidenta aclaró que el apoyo a la isla no se ha suspendido y anunció la inauguración del tramo final del Tren Interurbano para el 2 de febrero.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/01/2026 09:20 AM.
En México y editada el 28/01/2026 09:25 AM.