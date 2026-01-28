Detienen a presunto implicado en el accidente del Tren Interoceánico

Las investigaciones sobre el trágico accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca han dado un paso decisivo con la captura de Felipe de Jesús “N”. El operativo se realizó el pasado 26 de enero en la colonia Pakalna de Palenque, Chiapas, marcando la primera detención relevante tras el siniestro que conmocionó al país a finales de año.
Aunque reportes iniciales señalaban a Felipe de Jesús “N” como el maquinista principal, documentos del Registro Nacional de Detenciones y de la Secretaría de Marina (Semar) sugieren otra realidad. Según estos registros, el detenido desempeñaba funciones de garrotero o conductor, y su identidad no coincide con los nombres de los operadores que fueron citados a declarar originalmente el 30 de diciembre.
Esta discrepancia en el organigrama es clave para deslindar responsabilidades sobre quién tenía el control real de la unidad al momento del desastre.