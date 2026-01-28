Detienen a presunto implicado en el accidente del Tren Interoceánico

...

Capturan en Chiapas a un trabajador ferroviario tras determinarse que el exceso de velocidad causó el descarrilamiento que dejó 14 fallecidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/01/2026 09:03 AM.
En México y editada el 28/01/2026 09:13 AM.