Marcelo Ebrard en Washington: "Venimos optimistas y resueltos"

En un momento estratégico para la economía nacional, Marcelo Ebrard aterrizó este martes en Washington D.C. con una agenda cargada de temas de alto impacto. El funcionario mexicano busca consolidar la relación comercial con Estados Unidos y asegurar que el flujo de mercancías y capitales no se detenga.
Ebrard tiene programadas reuniones de alto nivel con figuras clave del gabinete estadounidense:
"Venimos optimistas y resueltos", afirmó Ebrard, comprometiéndose a mantener una comunicación constante sobre los acuerdos que se logren durante su estancia en la capital estadounidense.