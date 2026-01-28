México confirma su preparación operativa para la Copa FIFA 2026

A solo 134 días de que ruede el balón en la Copa FIFA 2026, México ha reafirmado su capacidad operativa para cumplir con los compromisos internacionales. En una reciente reunión estratégica, autoridades federales y organizadores confirmaron que el país está preparado no solo para el torneo principal, sino también para recibir cuatro partidos de repechaje en un periodo de 57 días.
Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, encabezó un encuentro clave donde participaron diversas dependencias gubernamentales, grupos aeroportuarios y representantes de la FIFA. El objetivo principal fue supervisar los avances en:
"La suma de capacidades y el trabajo en equipo es lo que nos permite construir un Mundial sólido y ordenado", señaló la funcionaria, subrayando que la planeación actual garantiza beneficios directos para la población mexicana.