Sheinbaum busca facilitar créditos: "Menos requisitos y más digitalización"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión clave con Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico), e integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) para delinear el rumbo financiero del país. El diálogo se centró en cómo hacer que el dinero fluya de manera más eficiente hacia los sectores productivos.
La mandataria puso el dedo en la llaga respecto a los obstáculos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para obtener financiamiento. Según Sheinbaum, el problema no se limita a las tasas de interés, sino a la tramitología:
Con este encuentro, se busca mantener una coordinación estrecha entre el sector público y privado para fortalecer la estabilidad y modernizar el sistema financiero mexicano.