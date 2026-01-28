Sheinbaum busca facilitar créditos: "Menos requisitos y más digitalización"

Tras reunirse con la gobernadora de Banxico y la Asociación de Bancos de México, la Presidenta anunció una estrategia para agilizar el financiamiento a PyMEs.

