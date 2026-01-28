Sheinbaum ordena atención directa y sin burocracia para víctimas del Tren Interoceánico

Tras conocerse el primer informe de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las causas del accidente en el Tren Interoceánico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó un plan de acción inmediato. La orden es clara: garantizar que las víctimas reciban justicia y apoyo económico de forma rápida, personalizada y sin trámites excesivos.
A partir del próximo lunes 2 de febrero, brigadas interinstitucionales se trasladarán a las comunidades de Oaxaca y Veracruz, donde reside la mayoría de los afectados. El objetivo es evitar que las familias tengan que viajar a la Ciudad de México para realizar trámites legales o administrativos.
Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, detalló que se atenderá a la totalidad de las 225 personas afectadas bajo las siguientes condiciones:
Por su parte, la presidenta Sheinbaum reiteró su solidaridad y apoyo a quienes perdieron a sus seres queridos, asegurando que la prioridad del Estado es la recuperación integral y el acompañamiento sensible en este momento crítico.