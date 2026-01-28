Sheinbaum ordena atención directa y sin burocracia para víctimas del Tren Interoceánico

...

El Gobierno Federal desplegará mesas de diálogo en Oaxaca y Veracruz para concretar la reparación integral de los 225 afectados por el descarrilamiento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/01/2026 08:49 AM.
En México y editada el 28/01/2026 08:56 AM.