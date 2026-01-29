Adiós al engaño digital: Partidos deberán advertir uso de IA en sus spots

...

La reforma electoral busca implementar "sellos de advertencia", similares a los de la comida chatarra, para que los ciudadanos identifiquen cuándo un video o imagen es ficción generada por computadora.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/01/2026 08:07 AM.
En México y editada el 29/01/2026 08:18 AM.