Adiós al engaño digital: Partidos deberán advertir uso de IA en sus spots

Imagina ver un comercial político que te conmueve hasta las lágrimas, solo para descubrir que la tragedia que narra fue fabricada pieza por pieza en una computadora. Esta situación, que ya ocurrió en México, es el motor de una nueva iniciativa legal: obligar a los partidos políticos a colocar cintillos que alerten sobre el uso de Inteligencia Artificial (IA) en su propaganda.
La propuesta busca que los votantes no sean engañados por "campañas negras" o dramatizaciones que distorsionan la realidad. Así como hoy sabemos si un cereal tiene exceso de azúcar, mañana sabremos si un spot tiene "exceso de ficción".
El debate estalló tras un polémico video del PAN durante la campaña de 2024. En él, una madre lloraba la muerte de su hijo por falta de medicinas. La escena era devastadora, pero tenía un detalle: el niño no existía. Fue diseñado digitalmente, eligiendo desde el tono de piel hasta el corte de cabello en una plataforma de edición.
Este vacío legal puso en jaque a las autoridades. Mientras unos magistrados pedían castigar la manipulación emocional, otros argumentaban que no se podía sancionar el daño a un menor que es, literalmente, digital. Al final, el PAN se libró de las multas, pero dejó una lección clara: la ley se quedó atrás.Más allá de la ficción: reglas y castigos
La reforma que alista la presidenta Claudia Sheinbaum no solo busca transparencia visual, sino también orden administrativo. Estos son los pilares de la propuesta:
En una era de deepfakes y realismo digital, la línea entre la crítica política válida y la calumnia fabricada es cada vez más delgada. Con esta regulación, se busca garantizar que la ciudadanía tenga herramientas para distinguir entre un hecho real y una producción cinematográfica diseñada para mover sus sentimientos.