¿Adiós a los oficios tradicionales? Crean comisión para revisar salarios mínimos profesionales

El panorama del trabajo en México está por entrar a revisión. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) dio luz verde a la creación de una Comisión Consultiva que tendrá una tarea titánica: decidir qué profesiones, oficios y trabajos especiales siguen vigentes y cuáles podrían desaparecer del listado de salarios mínimos profesionales.
Esta decisión, tomada de forma unánime por los sectores obrero, patronal y gubernamental, no solo busca limpiar la lista de empleos que quizá ya no encajan en la realidad actual, sino también poner bajo la lupa los efectos que han tenido los incrementos salariales de los últimos ocho años.
Para que el análisis sea equilibrado, la Comisión Consultiva operará con una estructura paritaria que debe quedar instalada a más tardar este 13 de febrero. Se divide de la siguiente manera:
El tiempo corre. Tras su instalación en febrero, la Comisión tendrá varios meses de sesiones intensas para elaborar un reporte final, el cual deberá entregarse al Consejo de Representantes en octubre de este año.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó que este acuerdo se publicará formalmente en el Diario Oficial de la Federación en los próximos días, consolidando el esfuerzo por mantener una recuperación salarial que sea "gradual, sostenida y responsable".