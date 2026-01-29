¿Adiós a los oficios tradicionales? Crean comisión para revisar salarios mínimos profesionales

La Conasami evaluará si profesiones y trabajos especiales deben seguir en la lista oficial; también analizarán el impacto real de los aumentos salariales desde 2017.

29/01/2026
29/01/2026