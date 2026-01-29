Alianza estratégica: Sheinbaum y la industria automotriz trazan plan rumbo al 2026

Ante la próxima revisión del T-MEC, el Gobierno Federal y empresarios acuerdan la creación de una comisión especial para blindar al sector que aporta el 4.5% del PIB nacional.

29/01/2026
29/01/2026