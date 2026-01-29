Alianza estratégica: Sheinbaum y la industria automotriz trazan plan rumbo al 2026

En un movimiento clave para la economía de México, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro de alto nivel en Palacio Nacional con los líderes de las principales armadoras de vehículos. El objetivo es claro: unificar fuerzas para proteger a una industria que no solo es el motor manufacturero del país, sino que enfrenta un panorama global desafiante por cambios tecnológicos y tensiones arancelarias.
El resultado más relevante de esta reunión fue el acuerdo para crear una comisión intersecretarial. Este grupo de trabajo articulará políticas públicas enfocadas en:
En el Estado de México, la situación se reporta estable. Pese a las incertidumbres internacionales, plantas de gigantes como Ford, GM y Chrysler en Toluca y Cuautitlán operan con normalidad, manteniendo a salvo más de 15 mil empleos directos.El reto del T-MEC en 2026
La mira está puesta en julio de 2026, fecha en la que se revisará el tratado comercial con Norteamérica. Los puntos críticos a discutir incluyen la regla de origen (el porcentaje de piezas fabricadas en la región) y la posible eliminación de aranceles del 25% impuestos recientemente. La industria mostró resiliencia durante 2025, pero el éxito de estas negociaciones será vital para mantener el flujo de inversión extranjera, que ha superado los 94 mil millones de dólares en las últimas dos décadas.