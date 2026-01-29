Federación respalda a Sinaloa tras ataque a legisladores de MC en Culiacán

...

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una próxima visita al estado para evaluar la seguridad tras la agresión contra legisladores naranja en el malecón.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/01/2026 09:25 AM.
En México y editada el 29/01/2026 09:40 AM.