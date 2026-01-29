Federación respalda a Sinaloa tras ataque a legisladores de MC en Culiacán

Luego del violento ataque registrado este miércoles 28 de enero contra legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) en el malecón de Culiacán, el Gobierno Federal ha cerrado filas con las autoridades sinaloenses. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gabinete de Seguridad ya trabaja de la mano con el gobernador Rubén Rocha para esclarecer los hechos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló las acciones inmediatas que ha tomado su administración para atender la crisis y garantizar que no haya impunidad.
Como primera medida de respuesta política y social, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entabló comunicación directa con Jorge Álvarez Máynez, líder de MC. El objetivo fue ofrecer todo el respaldo de la Federación, tanto en medidas de seguridad para los integrantes del partido como en el seguimiento técnico de la investigación.
Sheinbaum adelantó que viajará personalmente a Sinaloa para encabezar una reunión de seguridad y escuchar de primera mano a la sociedad civil. Aunque la fecha exacta está por definirse, se prevé que ocurra en las próximas dos semanas.
El atentado contra los legisladores ocurre en un momento de alta sensibilidad en Sinaloa. Al respecto, el Gobierno Federal busca enviar un mensaje de justicia pronta para evitar que este tipo de actos interfieran con la vida institucional y la seguridad de los representantes públicos en el estado.