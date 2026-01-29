PAN exige auditoría internacional tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

Diputados de Acción Nacional califican de "insuficiente y sesgada" la investigación oficial; denuncian negligencia institucional y exigen protección para las familias de las víctimas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/01/2026 05:47 AM.
En México y editada el 29/01/2026 05:49 AM.