Claudia Sheinbaum encabeza gira de seguridad y obras en Tijuana

La mandataria ajustó su agenda matutina en Baja California para inaugurar infraestructura clave, incluyendo el Viaducto Elevado y un nuevo plantel universitario.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/01/2026 05:42 AM.
En México y editada el 30/01/2026 05:54 AM.