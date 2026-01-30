Claudia Sheinbaum encabeza gira de seguridad y obras en Tijuana

En el marco de su gira nacional para supervisar los gabinetes de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trasladó sus actividades este viernes 30 de enero a la ciudad de Tijuana. La jornada inició con una conferencia matutina reprogramada para las 09:40 horas (tiempo del centro), teniendo como sede el cuartel general de la Segunda Zona Militar.
Durante el encuentro con los medios, la jefa del Ejecutivo estuvo respaldada por los integrantes de su gabinete de Seguridad y la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, reforzando la estrategia de coordinación entre los distintos niveles de gobierno en la región fronteriza.
Tras el informe de seguridad, la agenda de la presidenta contempla dos eventos de gran impacto para la movilidad y el desarrollo social de los tijuanenses:
Viaducto Elevado: A las 12:00 horas (local), Sheinbaum encabezará la apertura de la primera etapa de esta obra, diseñada para desfogar el tráfico en una de las zonas más congestionadas de la ciudad.
Educación Superior: Por la tarde, a las 14:00 horas (local), se llevará a cabo la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos, sumando una nueva opción educativa para los jóvenes de Baja California.
Esta visita se produce en un contexto de atención nacional tras el reciente incidente en el Tren Interoceánico, tema que ha marcado la agenda de transporte del gobierno federal en los últimos días. Con estas acciones, la administración busca equilibrar la atención a las emergencias con el cumplimiento de los compromisos de obra pública y seguridad en el norte del país.