Grupo Salinas salda cuentas con el SAT: "No debemos nada al Gobierno"

...

El conglomerado de Ricardo Salinas Pliego anunció el pago total de sus adeudos fiscales, cerrando años de disputas legales y mediáticas con las autoridades hacendarias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/01/2026 05:34 AM.
En México y editada el 30/01/2026 05:30 AM.