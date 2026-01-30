Grupo Salinas salda cuentas con el SAT: "No debemos nada al Gobierno"

En un movimiento que marca el fin de una de las batallas tributarias más seguidas en México, Grupo Salinas confirmó este viernes que ha liquidado la totalidad de sus compromisos pendientes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). A través de un comunicado oficial, la organización aseguró que el monto cubierto incluso supera los acuerdos pactados originalmente en 2024.
Pese a concretar el pago, la empresa dirigida por Ricardo Salinas Pliego fue enfática al señalar que la decisión no implica que estén de acuerdo con las resoluciones. Según la directiva, el desembolso responde a la necesidad de "dar vuelta a la página" y detener lo que calificaron como una campaña sistemática en contra del grupo empresarial.
La compañía aprovechó el anuncio para subrayar su papel como contribuyente histórico. De acuerdo con sus propios registros, en los últimos 20 años sus empresas han aportado más de 300 mil millones de pesos al erario público.
"Nadie puede negar que cumplimos con México. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto", sentenció el grupo en su mensaje difundido en redes sociales.
Con este cierre de ciclo, el conglomerado busca redirigir su energía y recursos hacia su operación principal, la cual sostiene a más de 200 mil familias mexicanas. Salinas Pliego reiteró que su prioridad ahora es continuar generando valor y servicios, alejándose del conflicto legal que había acaparado la atención pública durante años.
Finalmente, Grupo Salinas reafirmó su compromiso con la libertad individual y la propiedad privada, asegurando que se mantendrán como aliados del desarrollo del país, pero bajo una visión de transparencia y respeto mutuo con las instituciones.