México y EE. UU. estrechan lazos: Sheinbaum y Trump pactan avances en seguridad y comercio

En un ambiente descrito como "agradable y cordial", la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron su decimosexta conversación telefónica desde el inicio de la administración mexicana. El enlace, que duró aproximadamente 40 minutos, sirvió para ratificar que la cooperación bilateral avanza por buen camino, especialmente en los pilares de seguridad y comercio.
Incluso la primera dama, Melania Trump, se integró brevemente a la llamada para intercambiar saludos con la mandataria mexicana, reforzando el tono diplomático del encuentro.
Uno de los puntos centrales fue el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque no se concretaron modificaciones al acuerdo, Sheinbaum reconoció que existe un interés mutuo por fortalecer las reglas de origen, con especial énfasis en el sector automotriz.
Para dar continuidad a estos temas, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington la próxima semana. El objetivo es claro: mantener la competitividad de la región y evitar la pérdida de producción de autopartes, facilitando procesos aduaneros y devoluciones de IVA para las armadoras.
México tiene una líder maravillosa y muy inteligente", publicó Trump en sus redes sociales tras la llamada, calificando el encuentro como "muy bueno para ambos países.