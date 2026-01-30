México y EE. UU. estrechan lazos: Sheinbaum y Trump pactan avances en seguridad y comercio

...

Tras una llamada de 40 minutos, ambos mandatarios calificaron la relación como "muy productiva", destacando la vigencia del T-MEC y el respeto a la soberanía en operativos de seguridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/01/2026 06:21 AM.
En México y editada el 30/01/2026 06:02 AM.