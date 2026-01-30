Refuerzo masivo en Sinaloa: 1,600 militares llegan tras ataques y secuestros

El Ejército Mexicano blinda Culiacán y Mazatlán con fuerzas especiales para frenar la reciente ola de violencia y buscar a 10 ingenieros desaparecidos.

