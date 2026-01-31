Ajuste en el Poder Judicial: Cesan a 400 empleados de confianza por recorte presupuestal

El Poder Judicial de la Federación (PJF) inició una reestructuración profunda en sus áreas administrativas. Este viernes, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) formalizó la salida de aproximadamente 400 trabajadores de confianza, una medida derivada de las nuevas políticas de austeridad implementadas para el ejercicio fiscal actual.
La ola de despidos no es un evento aislado, sino que responde al Acuerdo de Disciplina Presupuestaria 2026. Este lineamiento establece una meta clara: reducir el costo total anual de las estructuras orgánicas mediante un ajuste del 10% en las plantillas laborales.
Los ceses afectaron principalmente a personal administrativo de niveles diversos (del 10 al 33 en el catálogo de puestos), quienes recibieron la notificación oficial de la terminación de sus nombramientos de manera inmediata.
La encargada de firmar los oficios de despido fue Laura Sandra Hasbach Melchor, directora general de Recursos Humanos del OAJ. En las comunicaciones oficiales, se argumentó que la medida se fundamenta en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual faculta a la Dirección de Recursos Humanos para gestionar los nombramientos del personal administrativo.
Uno de los puntos clave de estas notificaciones detalla: