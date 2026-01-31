Ajuste en el Poder Judicial: Cesan a 400 empleados de confianza por recorte presupuestal

El Órgano de Administración Judicial notificó los despidos este viernes como parte de un plan de disciplina que busca reducir el 10% de la plantilla laboral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/01/2026 05:30 AM.
En México y editada el 31/01/2026 05:37 AM.