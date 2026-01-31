México y EE. UU. abren diálogo tras amago de aranceles por petróleo a Cuba

El canciller Juan Ramón de la Fuente contactó a Marco Rubio por instrucción presidencial, buscando frenar una posible crisis humanitaria sin arriesgar la economía mexicana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/01/2026 05:37 AM.
En México y editada el 31/01/2026 05:42 AM.