El Politécnico otorga el Honoris Causa a Cuauhtémoc Cárdenas en su 90 aniversario

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) celebró este 30 de enero sus primeras nueve décadas de vida con un acto de alto valor histórico: la entrega del Doctorado Honoris Causa a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Esta distinción es una de las más exclusivas de la institución, habiéndose otorgado apenas ocho veces en toda su historia para premiar servicios excepcionales a la nación.
Durante la sesión solemne, las autoridades del IPN destacaron que homenajear a Cárdenas Solórzano es también honrar la memoria de su padre, el General Lázaro Cárdenas, fundador de la institución. El reconocimiento simboliza la unión de dos grandes pilares del México moderno:
Asimismo, resaltó que la educación pública en México y América Latina sigue siendo el motor principal de la movilidad social, permitiendo que las nuevas generaciones encuentren oportunidades reales de progreso y construyan una sociedad más equitativa.
La ceremonia no solo se quedó en los discursos. Tras el emotivo grito del tradicional "Huélum", el homenajeado, acompañado de su familia, se trasladó a la Plaza Lázaro Cárdenas. En un gesto de profundo respeto y memoria histórica, depositó una ofrenda floral al pie de la estatua del General, reafirmando el vínculo indisoluble entre la familia Cárdenas y el alma del Politécnico.