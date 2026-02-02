Adán Augusto López deja la coordinación de Morena en el Senado

En un movimiento clave dentro de la estructura legislativa de Morena, Adán Augusto López Hernández anunció su separación de la coordinación parlamentaria en el Senado y de la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). El anuncio se realizó durante una reunión privada con sus compañeros de bancada en la antigua sede de Xicoténcatl, previo a un encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
López Hernández fue enfático al señalar que su salida no significa un retiro de la vida pública ni la búsqueda de un puesto en el extranjero. El exsecretario de Gobernación aclaró los siguientes puntos:
Adán Augusto López, originario de Tabasco e hijo del reconocido abogado Payambé López Falconi, cuenta con una larga carrera política vinculada estrechamente al proyecto de nación actual. Desde sus inicios en el PRI bajo la tutela de López Obrador, pasando por su formación académica en Francia y su apoyo histórico a figuras como Cuauhtémoc Cárdenas, López Hernández se mantiene como una pieza estratégica dentro del tablero de Morena, ahora desde una trinchera distinta.