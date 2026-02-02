Adán Augusto López deja la coordinación de Morena en el Senado

...

Ignacio Mier asumirá el liderazgo de la bancada tras la salida del político tabasqueño, quien descartó ocupar cargos diplomáticos para enfocarse en el fortalecimiento del partido.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/02/2026 05:28 AM.
En México y editada el 02/02/2026 05:41 AM.