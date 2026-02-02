Choque de posturas en San Lázaro por los 109 años de la Constitución

Legisladores conmemoran la Carta Magna de 1917 entre reclamos de la oposición por una "crisis de legalidad" y la defensa de Morena a las recientes reformas sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/02/2026 06:47 PM.
En México y editada el 02/02/2026 06:50 PM.