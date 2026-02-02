Choque de posturas en San Lázaro por los 109 años de la Constitución

En una sesión solemne marcada por el contraste de visiones, la Cámara de Diputados celebró el 109 Aniversario de la Constitución Política de 1917. Lo que debió ser un acto protocolario se transformó en un intenso debate sobre el estado actual de la democracia y el uso del poder en México.Oposición advierte "metástasis" constitucional
Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano lanzaron duras críticas a la gestión actual, señalando que el respeto a la ley máxima está en riesgo:
PAN: La diputada Tania Palacios Kuri denunció una "crisis de constitucionalidad", asegurando que ganar una elección no otorga el derecho de "rehacerlo todo" bajo una hegemonía con apariencia legal.
PRI: El legislador César Domínguez recordó que la Constitución nació para limitar el poder, no para facilitarlo, y calificó su defensa como un acto puramente democrático frente al caudillismo.
Mesa Directiva: Kenia López Rabadán enfatizó que la Carta Magna no sirve si no se traduce en beneficios reales en hospitales, escuelas y colonias.
El oficialismo defiende el "sentido social"
Desde la trinchera de Morena y sus aliados, el discurso se centró en la recuperación de la esencia humanista de la ley y las nuevas conquistas laborales:
Morena: Leonel Godoy y Claudia Rivera destacaron que, desde 2018, se han realizado 22 reformas clave para devolverle el sentido social a la ley en beneficio de los más vulnerables.
PT: El diputado Reginaldo Sandoval celebró que México avance hacia la jornada laboral de 40 horas, calificándola como una reforma constitucional que hace justicia al espíritu del artículo 123.
Un pacto en constante evolución
Mientras Patricia Mercado (MC) llamó a recuperar la Constitución como un instrumento de equilibrio y convivencia pacífica, el bloque oficialista reiteró que se está construyendo una "nueva patria" basada en el liberalismo mexicano.
A 109 años de su promulgación, la Constitución de 1917 sigue siendo el campo de batalla donde se definen los límites del poder y el alcance de los derechos ciudadanos en este 2026.