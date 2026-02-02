Sheinbaum pide a legisladores priorizar a los pobres sobre la foto oficial

...

La presidenta explicó su molestia con congresistas de Morena en Baja California, instándolos a dejar la capital y acercarse a la realidad de los jornaleros.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/02/2026 06:28 PM.
En México y editada el 02/02/2026 06:37 PM.