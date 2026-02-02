Sheinbaum pide a legisladores priorizar a los pobres sobre la foto oficial

Desde la Cineteca Nacional Chapultepec, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró los motivos detrás del enérgico reclamo que lanzó este fin de semana a legisladores de su partido en Baja California. La mandataria señaló que la insistencia de los políticos por obtener una fotografía grupal al final de un evento contrastó profundamente con la dura realidad de la región.
Sheinbaum confesó haber sentido una profunda tristeza tras escuchar los testimonios de jornaleros migrantes provenientes del sur de México, quienes trabajan en campos bajacalifornianos sin siquiera percibir el salario mínimo.
"Querían una foto al final, mientras la situación de los jornaleros es de pobreza", explicó la titular del Ejecutivo, subrayando que la prioridad de los representantes populares debe ser la atención a las carencias del pueblo y no el lucimiento personal.
El mensaje para los diputados y senadores de la Cuarta Transformación fue directo: menos escritorio y más territorio. Sheinbaum puntualizó los siguientes aspectos: