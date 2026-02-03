Blindaje Total: Marina, Defensa y Comando Norte de EE. UU. afinan seguridad para el Mundial 2026

A pocos meses de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, México y Estados Unidos han elevado su nivel de cooperación militar a niveles sin precedentes. Representantes de la Semar, la Defensa (antes Sedena) y el Comando Norte de los EE. UU. sostuvieron una reunión estratégica en la Embajada estadounidense para revisar los protocolos de seguridad que se aplicarán en el torneo.
Uno de los pilares de esta alianza es la implementación del Sistema de Conciencia Ampliada de Dominio (EDA), una plataforma tecnológica de vanguardia diseñada para:
Tras evaluar los logros alcanzados en las juntas de diciembre y enero, las autoridades militares continuarán con el calendario de actividades programadas para este 2026, asegurando que cada detalle logístico y de inteligencia esté listo antes del pitazo inicial.