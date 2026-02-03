Caso Mario Delgado y diputados de MC: Solo el Gabinete de Seguridad dará informes

Durante la conferencia matutina de este martes 3 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estableció una directriz clara sobre la difusión de información judicial: solo el Gabinete de Seguridad está autorizado para emitir reportes sobre los crímenes recientes que han sacudido al entorno político.
La mandataria argumentó que la sensibilidad de estos casos exige que quienes manejan la inteligencia y los detalles técnicos sean los encargados de informar, para evitar entorpecer los procesos:
Ellos tienen toda la información, saben los impactos que puede tener en la investigación. Entonces, ellos son los que están autorizados para informar, sentenció la Jefa del Ejecutivo.
Con esta postura, el Gobierno Federal busca proyectar una comunicación unificada y técnica, dejando los detalles operativos en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía.