Diputada Elizabeth Montoya es dada de alta tras atentado; detienen al presunto responsable

...

La legisladora de Movimiento Ciudadano abandonó el hospital tras una cirugía reconstructiva, mientras su compañero Sergio Torres continúa en terapia intensiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/02/2026 11:26 AM.
En México y editada el 03/02/2026 11:30 AM.