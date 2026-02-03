Sheinbaum niega investigación contra Adán Augusto: "Son solo notas periodísticas"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió al paso de las especulaciones que rodean la salida de Adán Augusto López Hernández de la jefatura de la bancada de Morena en la Cámara Alta. Durante su conferencia matutina de este martes 3 de febrero, la mandataria fue enfática al señalar que, pese a los señalamientos mediáticos que vinculan al exgobernador con el grupo delictivo "La Barredora", no existe ningún proceso legal abierto en su contra.
Ante los cuestionamientos sobre posibles indagatorias, Sheinbaum aclaró la situación jurídica del ahora excoordinador:
El senador Ignacio Mier Velazco fue nombrado nuevo coordinador de los morenistas en el Senado. Sheinbaum calificó este cambio como una decisión autónoma de la bancada y aprovechó para agradecer a los legisladores de la coalición por la reciente aprobación de reformas constitucionales.
A diferencia de los rumores que lo situaban en una embajada o fuera del movimiento, se confirmó que el exsecretario de Gobernación se mantendrá como senador, pero dedicará la mayor parte de su tiempo al "trabajo de campo". Su objetivo será fortalecer la estructura de Morena en el territorio nacional, especialmente en la cuarta circunscripción, de cara a los próximos procesos electorales