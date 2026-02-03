Sheinbaum niega investigación contra Adán Augusto: "Son solo notas periodísticas"

Tras la renuncia del tabasqueño a la coordinación de Morena en el Senado, la presidenta descartó que existan denuncias en su contra por presuntos nexos criminales y respaldó su salida para realizar "trabajo de territorio".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/02/2026 10:38 AM.
En México y editada el 03/02/2026 10:41 AM.