Sheinbaum va contra la explotación agrícola: Inspecciones y "Certificado Laboral" para exportar

En un paso decisivo hacia la protección de los trabajadores del campo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes 3 de febrero que su gobierno iniciará una campaña de inspecciones laborales rigurosas en la región de San Quintín. El objetivo principal es eliminar las prácticas de explotación que aún persisten en el sector agrícola de exportación.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el nuevo Centro de Justicia Laboral no solo servirá para castigar incumplimientos, sino para transformar la realidad de los jornaleros: