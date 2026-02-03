Sheinbaum va contra la explotación agrícola: Inspecciones y "Certificado Laboral" para exportar

La presidenta anunció que, junto con el Centro de Justicia en San Quintín, iniciarán operativos para erradicar el trabajo a destajo y las jornadas extenuantes en los campos de Baja California.

03/02/2026
En México y editada el 03/02/2026 01:05 PM.