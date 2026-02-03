Sheinbaum va por la soberanía del gas: México busca reducir dependencia de EE. UU.

En su conferencia matutina de este martes 3 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso sobre la mesa uno de los desafíos más críticos para la seguridad nacional: la dependencia energética. La mandataria señaló que, actualmente, el 75% del gas que se consume en México proviene de Estados Unidos, una cifra que el Gobierno Federal busca reducir drásticamente.
La urgencia de este plan se ve acentuada por factores externos. Sheinbaum explicó que las recientes heladas en territorio estadounidense han provocado un incremento en los costos de importación, lo que impacta directamente en la economía mexicana.
La defensa de la soberanía es muy amplia. Una de ellas es la soberanía energética... tenemos que avanzar para que se produzca aquí lo que se consume aquí, enfatizó desde Palacio Nacional.