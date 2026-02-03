Sheinbaum va por la soberanía del gas: México busca reducir dependencia de EE. UU.

La mandataria anunció que este mes presentará un plan estratégico para potenciar la producción nacional y las energías renovables, ante el aumento de precios por las heladas en el país vecino.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/02/2026 10:41 AM.
En México y editada el 03/02/2026 10:51 AM.