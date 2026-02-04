Clara Brugada propone a medios "bajarle" a la nota roja para mejorar percepción de seguridad

En un llamado a la reflexión sobre la narrativa de violencia en la capital, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sugirió la creación de un acuerdo con los medios de comunicación para reducir la difusión de la nota roja. La mandataria argumentó que el enfoque sensacionalista de los crímenes influye directamente en el temor de la población, independientemente de los datos reales.
Sería muy bueno un gran acuerdo... que le bajáramos a la nota roja, porque sabemos que es lo que atrae, expresó Brugada, subrayando que la televisión es la principal fuente por la cual los ciudadanos forman su criterio sobre la seguridad.
Este fenómeno se atribuye, en parte, al aumento de conflictos vecinales y enfrentamientos cotidianos. Alcaldías como Coyoacán y Cuajimalpa lideran los reportes de riñas y problemas laborales, lo que mantiene a los capitalinos en alerta a pesar de la baja en delitos de alto impacto.
Brugada reconoció que aún existen retos pendientes, pero insistió en que un cambio en la cobertura mediática ayudaría a reflejar con mayor precisión los avances logrados en su administración.