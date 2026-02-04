Clara Brugada propone a medios "bajarle" a la nota roja para mejorar percepción de seguridad

...

La jefa de Gobierno afirma que la sobreexposición de crímenes en TV afecta la opinión ciudadana, pese a reportar cifras históricas a la baja en delitos de alto impacto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/02/2026 08:58 AM.
En México y editada el 04/02/2026 08:55 AM.