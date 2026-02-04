Ebrard anuncia plan binacional para asegurar minerales críticos y impulsar la industria mexicana

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio la bienvenida al nuevo Plan de Acción sobre Minerales Críticos anunciado por el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer. Este acuerdo busca asegurar que México tenga acceso y control sobre los insumos básicos para las tecnologías del mañana, desde baterías de autos eléctricos hasta semiconductores.¿Cómo se dividirá el trabajo en México?
Ebrard detalló que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum operará bajo un esquema de "equipo binacional", respetando siempre la soberanía y las leyes de cada país:
El plan contempla una lista de 60 minerales estratégicos considerados vitales para la economía moderna. Aunque Ebrard no confirmó si el litio está incluido en esta lista específica (dada su regulación especial en México), el objetivo general es fortalecer la cadena de suministro compartida con Estados Unidos.
Vamos a desarrollar un plan de trabajo conjunto respetando nuestras normas legales, que son diferentes a las de ellos, y respetando la soberanía de cada uno, puntualizó el secretario.