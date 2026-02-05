De la alcaldía al Altiplano: las cuatro investigaciones que hundieron al edil de Tequila

La caída de Diego Rivera Navarro, hasta ayer presidente municipal de Tequila, no fue el resultado de un incidente aislado, sino el colapso de un historial delictivo que ya sumaba al menos cuatro carpetas de investigación abiertas. Tras su detención la madrugada de este jueves, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, reveló que el funcionario no solo es investigado por sus presuntos nexos con el crimen organizado, sino por una sistemática red de abusos que afectó desde regidoras hasta las empresas más emblemáticas de la región.
El caso que detonó gran parte del malestar empresarial fue la disputa directa con la firma José Cuervo. Bajo la gestión de Rivera Navarro, el Ayuntamiento intentó cobrar 60 millones de pesos por concepto de predial, una cifra que derivó en la colocación de sellos de clausura y denuncias por extorsión. Sin embargo, el acoso no se limitó al sector económico; el fiscal detalló que el edil enfrentaba acusaciones por violencia política de género contra regidoras de su propio cabildo y amenazas directas hacia integrantes de colectivos sociales, quienes denunciaron vivir bajo el amparo de la intimidación oficial.
Mientras el alcalde era trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como "El Altiplano" en Almoloya de Juárez, en Tequila se activaba un protocolo de emergencia para evitar un vacío de poder. Junto al presidente, también fueron detenidos el comisario de Seguridad, el director de Obras Públicas y el titular de Catastro, dejando a la administración municipal descabezada en sus áreas más operativas.
Ante la incertidumbre de la población, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad de Jalisco han tomado las riendas del orden público. Aunque aún se evalúa si los agentes municipales serán desarmados, el mensaje del fiscal fue claro: se busca garantizar que el Estado de derecho prevalezca en la cuna del tequila. Por ahora, el municipio intenta retomar su cotidianidad mientras su exlíder espera enfrentar a la justicia federal en una de las cárceles de mayor seguridad del país.