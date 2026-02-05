Banxico pisa el freno: Pausa histórica en los recortes a la tasa de interés

...

Por primera vez desde mediados de 2024, la Junta de Gobierno decide mantener el costo del dinero sin cambios, advirtiendo que la meta de inflación se retrasará hasta 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/02/2026 05:26 PM.
En México y editada el 05/02/2026 04:19 PM.