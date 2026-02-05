Grieta en la 4T de Campeche: Diputados de Morena restablecen el fuero por temor a Layda Sansores

La presencia de agentes ministeriales en el Congreso detonó una sesión secreta donde los legisladores se blindaron legalmente ante posibles represalias de la gobernadora.

