José Antonio Meade asume la presidencia del Consejo de Administración de HSBC México

La trayectoria de José Antonio Meade Kuribreña ha sumado un nuevo e importante capítulo, esta vez lejos de las oficinas gubernamentales y plenamente inmerso en la cúpula del sector financiero privado. A partir del pasado 3 de febrero de 2026, el economista y abogado asumió formalmente la presidencia del Consejo de Administración de HSBC México, según se notificó a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
Este movimiento marca un relevo estratégico en la institución. Meade ocupa el sitio que desde 2022 pertenecía a Jorge Arce, quien no se aleja de la entidad, sino que concentra sus esfuerzos en la dirección general del banco y se mantiene como consejero ejecutivo. La decisión, avalada en la reciente Asamblea General Ordinaria de Accionistas, reconfigura el liderazgo del banco con un equipo que mezcla la operatividad bancaria de Arce con la visión macroeconómica y diplomática que Meade ha cultivado por décadas.
La llegada de Meade a este cargo no es casualidad, sino el resultado de un perfil académico y profesional construido entre las aulas de la UNAM, el ITAM y la Universidad de Yale. Para el mundo financiero, su nombre es sinónimo de estabilidad institucional; fue el único funcionario en la historia moderna de México en encabezar cuatro secretarías de Estado distintas, incluyendo dos periodos al frente de Hacienda y Crédito Público, además de liderar Relaciones Exteriores, Energía y Desarrollo Social.
Su historia con el sistema bancario mexicano tiene raíces profundas que se remontan a sus inicios en la Consar y su paso fundamental por el IPAB, donde gestionó la protección del ahorro tras crisis financieras previas. Ahora, tras haber competido por la presidencia de la República en 2018, Meade regresa a los reflectores para encabezar un consejo donde también figura Vanessa Rubio Márquez como consejera independiente, reconstruyendo un equipo de trabajo que ya ha dado resultados en el pasado, pero ahora bajo las siglas de la banca global.