José Antonio Meade asume la presidencia del Consejo de Administración de HSBC México

El exsecretario de Estado y excandidato presidencial toma el relevo de Jorge Arce para liderar la estrategia directiva de uno de los bancos más grandes del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/02/2026 01:07 PM.
En México y editada el 05/02/2026 01:18 PM.