"No ha sido posible contenerlo": Ernestina Godoy admite crisis por alza en extorsiones

...

Durante un encuentro nacional de fiscales, la titular de la FGR reconoció que este delito evoluciona más rápido que las instituciones y exigió dejar atrás los esfuerzos aislados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/02/2026 11:49 AM.
En México y editada el 05/02/2026 12:10 PM.