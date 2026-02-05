"No hay intocables": Luisa María Alcalde respalda detención del alcalde de Tequila tras nexos con el

...

La dirigente nacional de Morena marcó distancia de Diego Rivera Navarro, capturado en la "Operación Enjambre" por presunta extorsión y vínculos con el CJNG.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/02/2026 06:11 PM.
En México y editada el 05/02/2026 04:51 PM.