"Tema superado": Monreal confirma que no se eliminarán los plurinominales en la reforma electoral

Tras tensiones con el PT y el Partido Verde, el coordinador de Morena anunció que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum mantendrá el sistema mixto actual para garantizar la unidad de la coalición.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/02/2026 05:47 PM.
En México y editada el 05/02/2026 04:32 PM.