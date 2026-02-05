"Tema superado": Monreal confirma que no se eliminarán los plurinominales en la reforma electoral

Desde Querétaro, en el marco del 109 aniversario de la Constitución de 1917, Ricardo Monreal puso fin a una de las mayores incógnitas de la agenda legislativa actual: la supervivencia de los legisladores de representación proporcional. El coordinador de Morena aseguró que las diferencias con sus aliados estratégicos han quedado atrás, ya que la próxima reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no contempla la eliminación de los "plurinominales".
El anuncio llega como un respiro para el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), quienes habían manifestado su rechazo a la idea original de reducir el Congreso, temiendo por su propia representatividad. Monreal explicó que la fórmula se mantendrá tal como establece la ley vigente:
Con este movimiento, el gobierno federal prioriza la cohesión de su bloque parlamentario, asegurando que sus aliados sigan contando con los espacios que el sistema de representación proporcional les otorga, a cambio de mantener la maquinaria legislativa aceitada para las reformas que restan en el sexenio.