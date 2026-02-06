El magisterio va por un aumento del 13%: SNTE entrega pliego de peticiones a la SEP

Basado en una consulta nacional a más de un millón de docentes, el sindicato presentó sus demandas clave para 2026, centradas en salario, pensiones y una menor carga administrativa.

