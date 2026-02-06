México anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba para el 9 de febrero

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el cargamento incluirá alimentos e insumos básicos, mientras negocia con EE. UU. el envío de petróleo sin riesgo de sanciones comerciales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/02/2026 12:22 PM.
En México y editada el 06/02/2026 12:53 PM.