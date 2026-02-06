México anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba para el 9 de febrero

En un momento crítico para la estabilidad de la isla, México reafirma su solidaridad con el pueblo cubano. Durante su conferencia matutina desde Michoacán este 6 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal enviará ayuda humanitaria a Cuba, a más tardar el próximo lunes 9 de febrero. El paquete, diseñado en coordinación con la embajada cubana, se centrará en alimentos y diversos insumos solicitados por el gobierno de Miguel Díaz-Canel para paliar la severa escasez que atraviesa la nación caribeña.
Sin embargo, el tema más delicado en la agenda bilateral sigue siendo la energía. Sheinbaum reveló que su administración mantiene diálogos diplomáticos abiertos con el gobierno de Estados Unidos para permitir el envío de crudo mexicano a la isla. El objetivo es evitar que estas exportaciones activen aranceles o represalias económicas contra México bajo la nueva administración de Donald Trump. Cabe recordar que en 2025, Pemex envió petróleo a Cuba por un valor de 496 millones de dólares, una "llave" que se ha visto obstruida por la presión de Washington.
La situación en Cuba es alarmante tras el cierre del suministro venezolano y las sanciones de Trump. El presidente Díaz-Canel advirtió que la isla enfrenta tiempos "muy difíciles" que afectarán la producción de alimentos, la industria y los servicios básicos, ya que sus plantas eléctricas dependen casi exclusivamente del crudo importado. Aunque Estados Unidos autorizó esta semana una ayuda humanitaria de 6 millones de dólares, ha sido enfático en excluir cualquier tipo de combustible, acusando a la gestión cubana de la crisis de desabasto.
México se posiciona así como el aliado estratégico más importante de Cuba en medio de este bloqueo energético. Al ser el petróleo mexicano el único compatible con las obsoletas refinerías cubanas, la gestión de Sheinbaum busca un equilibrio fino: brindar apoyo humanitario vital sin fracturar la relación comercial con su principal socio, Estados Unidos. Por ahora, la presidenta se mantiene abierta a un diálogo directo con Díaz-Canel si la situación lo requiere, mientras las primeras toneladas de ayuda se preparan para zarpar este fin de semana.