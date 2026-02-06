México garantiza abasto de vacunas contra el sarampión con más de 23 millones de dosis

...

La Secretaría de Salud aclaró que el presupuesto de 2025 se ejerció casi en su totalidad y que el inventario actual es suficiente para cubrir las necesidades de vacunación en todo el territorio nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/02/2026 12:23 PM.
En México y editada el 06/02/2026 12:22 PM.