Relevo en la Guardia Nacional: Guillermo Briceño asume el mando ante Claudia Sheinbaum

La mandataria presentó oficialmente al nuevo comandante de la corporación, mientras que el general saliente, Hernán Cortés, se integra a la Oficialía Mayor de la Sedena.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/02/2026 08:57 AM.
En México y editada el 06/02/2026 08:19 AM.