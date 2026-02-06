Relevo en la Guardia Nacional: Guillermo Briceño asume el mando ante Claudia Sheinbaum

Desde el corazón del 12 Batallón de Infantería en Morelia, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un movimiento clave en la estructura de seguridad del país. Durante su conferencia matutina de este viernes 6 de febrero, la jefa del Ejecutivo aprovechó el marco de la 21 Zona Militar para presentar al general Guillermo Briceño como el nuevo titular de la Guardia Nacional. Con un gesto de apertura, Sheinbaum pidió al general ponerse de pie para ser "presentado en sociedad" ante los medios y la ciudadanía presentes.
Este nombramiento marca el fin del ciclo del general Hernán Cortés al frente de la institución, aunque no su salida del gabinete de seguridad. La presidenta aclaró que este cambio responde a una reorganización interna, detallando que Cortés ahora desempeña funciones estratégicas como oficial mayor dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este enroque busca fortalecer la operatividad de ambas dependencias en un momento donde la coordinación militar es prioritaria para el gobierno federal.
La presentación del general Briceño ocurre en un contexto de intensa actividad para las fuerzas armadas, tras los recientes informes de la Defensa sobre operativos humanitarios en el Pacífico. El nuevo comandante asume la responsabilidad de liderar a la Guardia Nacional bajo la visión de la actual administración, manteniendo el enfoque de proximidad y vigilancia en las zonas de mayor conflicto del territorio nacional.
Con este relevo, el gobierno de Sheinbaum reafirma su confianza en los perfiles de alto rango del Ejército para conducir las tareas de seguridad pública. La llegada de Briceño al mando no solo representa un cambio de rostro en la corporación, sino el inicio de una nueva etapa de gestión en la que se espera dar continuidad a los proyectos de pacificación y consolidación de la Guardia Nacional en todo México.