Rescate humanitario: México autoriza ingreso de aeronaves militares de EE. UU.

...

La Secretaría de la Defensa permitió el sobrevuelo de helicópteros y aviones cisterna para salvar la vida de un tripulante en riesgo en aguas del Pacífico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/02/2026 08:01 AM.
En México y editada el 06/02/2026 05:37 AM.