Rescate humanitario: México autoriza ingreso de aeronaves militares de EE. UU.

En una operación donde cada minuto contaba, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dio luz verde para que aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ingresaran a espacio aéreo mexicano. No se trató de un despliegue táctico ni de un operativo de seguridad, sino de una misión de rescate humanitario de emergencia para salvar a un paciente cuya vida pendía de un hilo a bordo de un buque, a 400 millas náuticas de Cabo San Lucas.
La logística, coordinada bajo estrictos protocolos de soberanía, permitió la entrada de dos helicópteros HH-60W y dos aviones Hércules cisterna encargados de reabastecer combustible en pleno vuelo. Esta maniobra técnica fue necesaria debido a la distancia de la embarcación en el Pacífico, asegurando que el equipo de rescate pudiera completar el traslado médico sin contratiempos. La dependencia subrayó que este permiso se otorgó bajo los principios de confianza mutua y respeto territorial que rigen la relación bilateral.
Este suceso ocurre en un clima de alta sensibilidad pública. Recientemente, alertas de la FAA sobre interferencias en sistemas de navegación y el aterrizaje de otro avión Hércules en Toluca —destinado a capacitación— habían desatado rumores sobre una supuesta intervención militar extranjera. Ante este ruido mediático, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante: México no permite operativos militares conjuntos ni la presencia de tropas activas; la cooperación se limita exclusivamente al intercambio de información y a la asistencia humanitaria, como en este caso.
La historia reciente entre ambas naciones siempre ha navegado en una línea delgada entre la colaboración estratégica y la protección de la soberanía. Sin embargo, con este operativo, las autoridades mexicanas buscan dejar claro que, si bien hay "cero tolerancia" a la injerencia política o militar, la asistencia para salvaguardar la vida humana sigue siendo un puente de cooperación vigente y necesario.